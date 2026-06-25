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தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளத்தில் பெண்களுக்கு தையல் பயிற்சி நிறைவு

தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சாத்தான்குளத்தில் தவெக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் அமலிசாந்தி ஏற்பாட்டில் மூன்று மாதம் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான தையல் பயிற்சி முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை நிறைவடைந்தது.

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தையல் பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய தவெக மாவட்டச் செயலா் ஜெகன் ராஜ்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சாத்தான்குளத்தில் தவெக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் அமலிசாந்தி ஏற்பாட்டில் மூன்று மாதம் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான தையல் பயிற்சி முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை நிறைவடைந்தது.

நிகழ்ச்சியில் தவெக மாவட்டச் செயலா் ஜெகன் ராஜ் பங்கேற்று பயிற்சி பெற்ற 30 க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிப் பேசினாா். நகரச் செயலா் என்.பி. சிவா வரவேற்றாா். மாவட்ட இணைச் செயலா் சிவலிங்கம், மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் இன்பராஜ், தங்கம், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ஜெயராஜ், ஐயப்பன், ஒன்றியச் செயலா்கள் குமாா்பாண்டியன், கணேஷ்குமாா், சந்தனராஜ், ஆனந்த், சங்கரலிங்கம், மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஐக்கோா்ட், இணைச் செயலா்கள் ஆனந்த், சிவன்ராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் நன்றி கூறினாா்.

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