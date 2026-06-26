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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி பள்ளியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு

தூத்துக்குடி புனித அன்னாள் சி.ஐ.எஸ்.சி.இ. பள்ளியில் உலகப் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நாள், சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

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மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு செயலரும் மூத்த நீதிபதியுமான அ.வெ. சுபாஷினி தலைமையில் உறுதிமொழியேற்றோா்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி புனித அன்னாள் சி.ஐ.எஸ்.சி.இ. பள்ளியில் உலகப் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நாள், சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தாளாளா் பிரமிளா பிரான்சிஸ் தலைமை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் விஜயன் முன்னிலை வகித்தாா்.

மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு செயலரும் மூத்த நீதிபதியுமான அ.வெ. சுபாஷினி சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா். அவரது தலைமையில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழியேற்கப்பட்டது.

சூசைநாதா் மதுவிலக்கு இயக்க முன்னாள் இயக்குநா் ஜெயந்தன் டி கிரேஸ் பேசினாா். இதில், மாணவா்-மாணவியா் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.

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