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தூத்துக்குடி

போலி பணத்தைக் கொடுத்து ஏமாற்றிய 3 போ் கைது

கோவில்பட்டியில் சிறுவா்கள் விளையாட்டுப் பொருளாக பயன்படுத்தும் போலி பணத்தைக் கொடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 7:10 am IST

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கோவில்பட்டியில் சிறுவா்கள் விளையாட்டுப் பொருளாக பயன்படுத்தும் போலி பணத்தைக் கொடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோவில்பட்டி, பழனி ஆண்டவா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் நாகூா் மீரா கனி மகன் சதாம் உசேன். அதே பகுதியில் மீன் கடை நடத்தி வருகிறாா். இவரது கடைக்கு வியாழக்கிழமை வந்த மா்ம நபா்கள் ரூ. 500 கொடுத்து சில்லறை கேட்டாா்களாம். சில்லறையைக் கொடுத்துவிட்டு சிறிது நேரம் கழித்து பாா்த்தபோது, அவா்கள் கொடுத்த ரூ. 500 நோட்டு சிறுவா்கள் விளையாட்டுக்கு பயன்படுத்துவது என்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, சதாம் உசைன் தேடிச் சென்று, மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை அருகே நின்று கொண்டிருந்த மூவரையும் பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைத்தாா்.

இது குறித்து, கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விளாத்திகுளம், சுப்பையாபுரம் மேலத் தெருவைச் சோ்ந்த எல்லப்பன் மகன் ராம்குமாா் (35), விரிசம்பட்டியைச் சோ்ந்த கணேசன் மகன் ராஜி (28), குளத்தூரைச் சோ்ந்த பிச்சைமணி மகன் சுரேந்தா் (34) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.

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