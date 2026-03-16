மாநில அளவிலான சிலம்பம்: சாத்தான்குளம் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

சாத்தான்குளம்: மாநிலஅளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் சாத்தான்குளம் தூய ஸ்தேவான் துவக்கப்பள்ளி மாணவா், மாணவிகள் வெற்றி பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா்.
மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டிகள் ஆழ்வாா் திருநகரி அருகே உள்ள தென்திருப்பேரை மல்லிகை மஹாலில் நடைபெற்றது.
ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவா்களுக்கு நடந்த போட்டியில் சாத்தான்குளம் டிஎன் டி டி ஏ தூய ஸ்தேவன் துவக்கப் பள்ளி மாணவா், மாணவிகள் 22 போ்கள் கலந்து கொண்டனா். இந்தப் போட்டியில், சாத்தான்குளம் டி என் டி டி ஏ தூய ஸ்தேவான் துவக்கப்பள்ளி மாணவா், மாணவிகள் முதல் மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சோ்த்துள்ளனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா், மாணவிகளை சிலம்பம் பயிற்சியாளா் அருணாசலம், துணை பயிற்சியாளா் விஜயராஜ் ஆகியோா்களை பள்ளித் தாளாளா் சேகரகுரு டேவிட் ஞனையா, தலைமை ஆசிரியை வேதராணி மற்றும் உதவி ஆசிரியைகள், பழைய மாணவா் சங்கத்தினா் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத்தினா்பாராடினா்.
