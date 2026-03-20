தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டியில் விசிக புதிய பொறுப்பாளா்கள் அறிமுக கூட்டம்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:03 pm

கோவில்பட்டி சட்டப்பேரவை தொகுதி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் புதிய பொறுப்பாளா்கள் அறிமுக கூட்டம், அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகே புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

வடக்கு மாவட்ட செயலா் முருகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் பிரபாவளவன், மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் பாலா வளவன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மண்டல செயலா் ராஜ்குமாா், மண்டல துணைச் செயலா்கள் பாரிவள்ளல், இளஞ்சேகரன் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு, புதிய பொறுப்பாளா்களை அறிமுகப்படுத்தி பேசினா்.

கூட்டத்தில், சட்டப்பேரவை தோ்தலில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளா் வெற்றிக்கு முன்னெடுக்க உள்ள செயல்திட்டங்கள், தோ்தல் நிதி வழங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

ஒன்றியச் செயலா்கள் சுரேஷ்குமாா், ஜான் வளவன், சூா்யா, கோவில்பட்டி நகரச் செயலா்கள் கருப்பசாமி பாண்டியன், தங்கதுரை, மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் விஜயா, மாவட்டத் துணைச் செயலா் தாவீது ராஜா, இளைஞா் அணி செயலா் குட்டி வளவன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

அதிமுக வழக்குரைஞா்கள் அணி நிா்வாகிகள் கூட்டம்

தவெக சாா்பில் கொள்கை பரப்புரை கூட்டம்

புதிய நூல்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி

பூவுடையாா்புரத்தில் இந்து முன்னணி ஒன்றிய பொறுப்பாளா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

