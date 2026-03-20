நாசரேத் மா்காஷிஸ் பள்ளியில் தோ்தல் அதிகாரிகள் ஆய்வு
Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:11 pm
நாசரேத், மா்காஷிஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து வியாழக்கிழமை தோ்தல் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனா்.
திருச்செந்தூா் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 14, 15, 16, 17ஆம் வாக்குச்சாவடிகளை ஏரல் வட்டாட்சியா் செல்வகுமாா், நாசரேத் கிராம நிா்வாக அலுவலா் சிவராமன், கிராம உதவியாளா்கள் சத்திய சீலன், அரிராம் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
பள்ளியின் இயற்பியல் ஆசிரியா் ஜொ்சோம் ஜெபராஜ் வாக்குச்சாவடிகளில் உள்ள வசதிகள் குறித்து விளக்கினாா்.
