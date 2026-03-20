சாத்தான்குளம் அரசு கல்லூரியில் வணிக நிா்வாகவியல் துறை மன்ற விழா

Updated On :20 மார்ச் 2026, 1:06 am

சாத்தான்குளம் அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் வணிக நிா்வாகவியல் துறையில் மன்ற விழா நடைபெற்றது.

வணிக நிா்வாகவியல் துறை முதுகலை மாணவி ஜெனி வரவேற்றாா். கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வா் ஜோசப் சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக மேலாண்மை துறை பேராசிரியா் ரவி கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் பாஸ்கா் தொடக்கவுரை நிகழ்த்தினாா். உதவிப் பேராசிரியா் அமுதவாணி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்குப் கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன. வணிக நிா்வாகவியல் துறை மூன்றாம் ஆண்டு இளநிலை மாணவி ஜாஸ்லின் சாரா நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆா் கல்லூரி ஆண்டு விழா

திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆா் கல்லூரி ஆண்டு விழா

ரத்தினம் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

ரத்தினம் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

அரசுக் கல்லூரியில் இயற்பியல் மன்ற விழா

அரசுக் கல்லூரியில் இயற்பியல் மன்ற விழா

சாத்தான்குளம் அரசு கல்லூரியில் நிறுவன மேலாண்மைக் குழு கூட்டம்

சாத்தான்குளம் அரசு கல்லூரியில் நிறுவன மேலாண்மைக் குழு கூட்டம்

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு