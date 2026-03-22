உடன்குடியில் ரமலான் தொழுகை
உடன்குடியில் ரமலானையொட்டி அனைத்து பள்ளிவாசல்கள், அமைப்புகள் சாா்பில் தொழுகை நடைபெற்றது.
உடன்குடியில் தொழுகையில் பங்கேற்ற தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பினா்.
Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:49 pm
உடன்குடி எம்ஜிஆா் திடலில் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் சாா்பில் நடைபெற்ற தொழுகை நிகழ்ச்சிக்கு அமைப்பின் ஒன்றியத் தலைவா் ஹா்சிக் ரஹ்மான் தலைமை வகித்தாா். இஸ்லாம் உலகிற்கு அளித்த கொடைகள், ரமலான் நோன்பின் சிறப்புகள் குறித்து மாவட்ட பேச்சாளா் ஷரீப் பேசினாா்.
தவ்ஹீத் ஜமாத் மாவட்ட செயலா் தவ்லத்துல்லா, பொருளாளா் அகமில்கான், நிா்வாகிகள் ஹாஜா மொய்தீன், நெகமத்துல்லா உள்பட திரளானோா் பங்கேற்றனா். உடன்குடி மஸ்ஜிதுத் தக்வா சாா்பில் தாயிப் நகரில் தொழுகை நடைபெற்றது.
