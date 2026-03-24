Dinamani
92,000 டன் எல்பிஜியுடன் இந்தியாவுக்கு மேலும் இரு கப்பல்கள்!பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை: மத்திய அரசுராணுவ மோதல்களில் வான்வழித் தாக்குதல்களுக்குத் தடை: போப் வலியுறுத்தல்தோ்தல் விதிமீறல்: 462 வழக்குகள்; ரூ.151 கோடி பணம், பொருள்கள் பறிமுதல்தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவா்கள் சோ்க்கை சதவீதம் உயா்வு!
/
தூத்துக்குடி

தொடர்ந்து 6 முறை வெற்றி! 26 ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏ!

அமைச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணனின் அரசியல் பயணம் குறித்து...

News image

அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன்

(கோப்புப் படம்)

Updated On :23 மார்ச் 2026, 11:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செந்தூர் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் தொடர்ந்து 6 முறை வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார், தமிழக மீன்வளம்- மீனவர் நலன், கால்நடைத் துறை அமைச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 பேரவைத் தொகுதிகளில் முக்கியத்துவம் கொண்டது திருச்செந்தூர் தொகுதி. இந்தத் தொகுதி 15 பொதுத் தேர்தல்களையும், 2 இடைத் தேர்தல்களையும் சந்தித்துள்ளது. அதில், திமுக 8 முறையும். அதிமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், விவசாயத் தொழிலாளர் கட்சி ஒருமுறையும் வென்றுள்ளன.

2001 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இத்தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் முதல்முறையாக வெற்றிபெற்று அமைச்சரானார். தொடர்ந்து, தற்போது வரை 5 பொதுத் தேர்தல், ஓர் இடைத்தேர்தல் என 6 தேர்தல்களிலும் அவர் வெற்றிபெற்று 26 ஆண்டுகளாக உறுப்பினராகத் தொடர்ந்து சாதனை படைத்துவருகிறார்.

2001, 2006 தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற அவர், 2009 இடைத்தேர்தல், 2011, 2016, 2021 பொதுத் தேர்தல்களில் திமுக வேட்பாளராகக் களமிறங்கி வெற்றிவாகை சூடினார். திருச்செந்தூர் தொகுதியைக் கைப்பற்றும் கட்சியே ஆட்சியை பிடிக்கும் என்றிருந்த சரித்திரத்தை மாற்றியமைத்தவர் அவர்.

2006 தேர்தலில் இங்கு அதிமுக சார்பில் அவர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியமைத்தது. தொடர்ந்து, 2009 இல் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் அவர் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026