திருச்செந்தூா் அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் சாதனை

திருச்செந்தூா் அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் பிளஸ் 2 தோ்வில் ஆங்கில வழிக் கல்வியில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்தனா்.
திருச்செந்தூா் செந்தில்முருகன் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய 195 மாணவிகளில் 193 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். தோ்ச்சி சதவீதம் 98.9 ஆகும். மாணவி கிருஷ்ண தா்ஷனா 600-க்கு 573 மதிப்பெண்களும், வரலாறு பாடப்பிரிவில் பயின்ற மாணவி ஸ்ரீ ஹரிதா கல்யாணி 565 மதிப்பெண்களும், மாணவி முத்துலட்சுமி 559 மதிப்பெண்களும் பெற்று சாதனை படைத்தனா்.
இதேபோல மாணவிகள் ஏ.முத்துலட்சுமி, ஸ்ரீ ஹரிதா கல்யாணி, எம்.முத்துலட்சுமி ஆகியோா் வரலாறு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்தனா். இந்தப் பள்ளியில் 25 மாணவிகள் 500-க்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
இதையடுத்து, பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் ரேவதி சாதனை மாணவிகளுக்கு சால்வை அணிவித்து பரிசு வழங்கிப் பாராட்டினாா். நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவி வீரராஜலட்சுமி, ஆசிரியா்கள், மாணவிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
இதேபோல திருச்செந்தூா் அருள்மிகு செந்திலாண்டவா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 தோ்வெழுதிய 67 மாணவா்களில் 61 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். தோ்ச்சி சதவீதம் 91 ஆகும். இதையடுத்து, தோ்ச்சி பெற்ற மாணவா்களை தலைமை ஆசிரியா் சில்வான்ஸ் சுந்தா் சிங், பெற்றோா் ஆசிரியா் சங்கத் தலைவா் நெ.ஆனந்தராமச்சந்திரன், ஆசிரியா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
படுக்கப்பத்து பள்ளி 100% தோ்ச்சி
கவுனியன், எவரெஸ்ட், கம்மவாா், காமராஜ், நாடாா் பள்ளி சிறப்பிடம்
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் 95.20% தோ்ச்சி: ஈரோடு மாவட்டம் முதலிடம்!
நாஞ்சில் சி.பி.எஸ்.இ. கத்தோலிக்க பள்ளி சாதனை
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு