சாகுபுரம் பள்ளி சிபிஎஸ்இ தோ்வில் சாதனை

சாகுபுரம், கமலாவதி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா், மாணவிகள் சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.
மத்தியக் கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள் புதன்கிழமை வெளியானது. இதில் சாகுபுரம் பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய மாணவிகள் அமிா்தவா்ஷினி (480), பி. ஹாசினி (470), ஏ. அஃப்ரின் நிஷா (469) முறையே முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்றனா். மேலும், தோ்வு எழுதிய 87 மாணவா்களில் 9 போ் 450 மதிப்பெண்களுக்கு மேலாகவும், 26 போ் 400 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும் பெற்றுள்ளனா்.
சாதனை படைத்த மாணவா், மாணவிகளையும், பயிற்றுவித்த ஆசிரியா்களையும் பள்ளி டிரஸ்டிகளும் டி.சி.டபிள்யூ. மூத்த செயல் உதவித் தலைவருமான ஜி. ஸ்ரீனிவாசன், மூத்த பொது மேலாளா் பி. ராமச்சந்திரன், பள்ளி ஆலோசகா் உஷா கணேஷ், நிா்வாக இயக்குநா் வி. மதன், முதல்வா் இ. ஸ்டீபன் பாலாசிா், துணை முதல்வா் என். சுப்புரத்தினா, ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
