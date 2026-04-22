புதுதில்லி

சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள்: என்.டி.எம்.சி. பள்ளிகள் சாதனை

புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் தனது பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்புத் தோ்வில் சிறந்த கல்வி முடிவுகளுடன் கல்வித் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டியுள்ளதாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள் - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:41 pm

புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி.) தனது பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்புத் தோ்வில் சிறந்த கல்வி முடிவுகளுடன் கல்வித் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டியுள்ளதாக செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து என்.டி.எம்.சி. வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: கிட்வாய் நகா் அடல் ஆதா்ஷ் வித்யாலயாவைச் சோ்ந்த சுப்ரியா லோஹானி, வாரியத் தோ்வுகளில் 500-க்கு 462 (92.4%) மதிப்பெண்கள் பெற்று அனைத்து என். டி. எம். சி. பள்ளி மாணவா்களிடையே முதலிடம் பிடித்துள்ளாா். அவரது சாதனை சக மாணவா்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாகவும், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பெற்றோரிடமிருந்து கடின உழைப்பு, அா்ப்பணிப்பு மற்றும் சரியான வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது.

மற்றொரு வரலாற்றுச் சாதனையாக, என். டி. எம். சி. யின் அனைத்து அடல் ஆதா்ஷ் வித்யாலயாக்களும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக 100 சதவீத தோ்ச்சி பெற்றுள்ளன. இந்த மைல்கல் வெற்றி வலுவான கல்வி அடித்தளம், ஒழுக்கமான சூழல் மற்றும் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதற்கான பள்ளிகளின் அா்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இடைநிற்றல் மாணவா்களின் நலன் மற்றும் கல்விக்காக நிறுவப்பட்ட என். டி. எம். சி. யின் பகல்நேர பள்ளியின் செயல்திறன் சமமாக பாராட்டத்தக்கது. இது 100 சதவீத முடிவை எட்டியது. இந்த சாதனை என். டி. எம். சி.யின் உள்ளடக்கிய கல்வி அணுகுமுறையையும், ஒவ்வொரு குழந்தையையும் மீண்டும் கற்றலின் பிரதான நீரோட்டத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான அதன் நோக்கத்தையும் நிரூபிக்கிறது.

என். டி. எம். சி தலைவா் கேசவ் சந்திரா, அனைத்து மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள், பள்ளி முதல்வா்கள், பெற்றோா்கள் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு சிறந்த சாதனைகளுக்காக வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

கல்வித் தரங்கள், நவீன கற்பித்தல் முறைகள் மற்றும் மாணவா் ஆதரவு முறைகளை வலுப்படுத்துவதில் என். டி. எம். சி. கல்வித் துறையின் அா்ப்பணிப்பு முயற்சிகளின் பிரதிபலிப்பாக இந்த முடிவுகள் உள்ளன என்று அவா் கூறினாா்.

கல்வி உள்கட்டமைப்பு, டிஜிட்டல் கற்றல் வசதிகள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் ஒட்டுமொத்த மாணவா் நலனை மேலும் மேம்படுத்த என். டி. எம். சி. உறுதிபூண்டுள்ளது என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

