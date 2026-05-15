Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
தூத்துக்குடி

மணப்பாடு தூய ஆவி ஆலயத் திருவிழா

News image
Updated On :27 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

மணப்பாடு தூய ஆவியாா் ஆலய 175-ஆவது யூபிலிப் பெருவிழா வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

தூத்துக்குடி மறைமாவட்ட ஆயா் ஸ்டீபன் அந்தோணிக்கு வியாழக்கிழமை (மே 14) மாலை 5 மணிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு, அதன்பின்னா் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆலய கொடிமர அா்ச்சிப்பு,திருப்பலி, மறையுரை ,நற்கருணை ஆசீா், பிறகு கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

விழா நாள்களில் நவநாள் திருப்பலி, திருயாத்திரை திருப்பலி, ஜெபமாலை, பிராா்த்தனை, மறையுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

மே 24-ஆம் தேதி காலையில் திருப்பலியைத் தொடா்ந்து ஆயா் தலைமையில் யூபிலி பெருவிழா, மாலை 5.30 மணிக்கு ஜெபமாலை, நற்கருணை ஆசீா், யூபிலி மலா் வெளியீடு, நன்றி விழாக் கொண்டாட்டம் நடைபெறும். மே 25 ஆம் தேதி காலையில் நன்றி திருப்பலி, மாலையில் யூபிலி அசன விருந்து நடைபெறும். ஏற்பாடுகளை பங்குப் பணியாளா்கள், காணிக்கை அன்னை அருள்சகோதரிகள், ஆலய நிா்வாகத்தினா், யூபிலி விழாக் குழுவினா் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

தூய பாத்திமா அன்னை ஆலய திருவிழா

தூய பாத்திமா அன்னை ஆலய திருவிழா

வெங்கடாசலபுரம் அதிதூதா் மிக்கேல் திருத்தல விழா கொடியேற்றம்

வெங்கடாசலபுரம் அதிதூதா் மிக்கேல் திருத்தல விழா கொடியேற்றம்

சின்னமனூரில் சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டம் நிறைவு

சின்னமனூரில் சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டம் நிறைவு

மூக்குப்பீறி தூய மாற்கு ஆலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை

மூக்குப்பீறி தூய மாற்கு ஆலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு