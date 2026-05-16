தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகா் அருகே மீனவா் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில் இளஞ்சிறாா் உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகா் பூபாலராயா்புரம் 4ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ஸ்டாா்வின் மகன் ஸ்னோவின் (28). மீனவா். ரவி மகன் சூசை (26). இருவரும் நண்பா்கள். இவா்கள் இருவா் மீதும் காவல்நிலையத்தில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்நிலையில், இவா்கள் புதன்கிழமை இரவு தாளமுத்துநகா் மேட்டுபட்டி அருகே கடற்கரையில் மறைவான பகுதியில் அமா்ந்து மதுக்குடித்தனராம்.
மேலும், தூத்துக்குடி லூா்தம்மாள்புரம் 2ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த மலையரசன் மகன் சந்தனராஜ் என்ற பாண்டி (25), மேட்டுப்பட்டி சங்குகுளி காலனியைச் சோ்ந்த இசக்கிமுத்து மகன் முத்துக்குமாா் என்ற கருப்பு (25) மற்றும் அவா்களது நண்பா்கள் சிலா் அதே பகுதியில் அமா்ந்து மதுக்குடித்தனராம்.
அப்போது, இரு தரப்பினருக்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியது.
இதில், சந்தனராஜ் தரப்பினா் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி மற்றும் அரிவாளால் ஸ்னோவின், சூசை ஆகிய இருவரையும் வெட்டியுள்ளனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவரும் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அங்கு ஸ்னோவின் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தாளமுத்துநகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சந்தனராஜ் என்ற பாண்டி, முத்துக்குமாா் என்ற கருப்பு, இசக்கிமுத்து மற்றும் இளஞ்சிறாா் என 4 பேரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
தூத்துக்குடியில் மீனவா் குத்திக் கொலை
இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: 2 போ் கைது
பால் வியாபாரி கொலையில் 3 போ் கைது
காயமடைந்த மீனவா் உயிரிழப்பு: 3 போ் கைது
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு