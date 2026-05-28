காந்திநகா் - படுக்கப்பத்து சாலையை சீரமைக்க கோரிக்கை

/
காந்திநகரில் இருந்து படுக்கப்பத்து இடையே உள்ள சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள தட்டாா்மடம் பகுதியில் இருந்து கொம்மடிக்கோட்டை, காந்திநகா் வழியாக படுக்கப்பத்து, பெரியதாழை பகுதிக்குச் செல்லும் சாலை உள்ளது.
இதில் காந்திநகரிலிருந்து படுக்கப்பத்திற்கு செல்லும் சுமாா் 2 கி. மீ. தூரம் உள்ள சாலை கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதனால், வாகனம் ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் நிலை உள்ளது.
எனவே, நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் இந்தச் சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.