ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரூராட்சி பகுதிகளில் பேரவை தொகுதி உறுப்பினா் அன்னை வி.ஜி. சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பேரூராட்சி அலுவலக ஆய்வின்போது, 2023 ஆம் ஆண்டு மழை வெள்ளத்தால் வீடுகளை இழந்தவா்களுக்கு உடனடியாக இழப்பீட்டுத் தொகையை முழுமையாக வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா். பின்னா் ஸ்ரீவைகுண்டம் பேருந்து நிலையம் சென்று அங்கு பேருந்து நிலைய கட்டடப் பணிகளை பாா்வையிட்டு விவரங்கள் குறித்த தகவல் பலகையை உடனடியாக வைக்க வேண்டும். தாய்மாா்களுக்கான பாலூட்டும் அறையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். குடிநீா் தொட்டிகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.
தாமிரவருணி ஆற்றின் கரையோரம் கொட்டப்படும் குப்பைகளை பாா்வையிட்ட அவா், பொதுமக்களுக்கு சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படும் என்பதால், குப்பைகளை மாற்று இடத்தில் கொட்ட நடவடிக்கை எடுத்து, தாமிரவருணி ஆற்றின் கரையோரம் தூய்மைப்படுத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
