தூத்துக்குடியில் 1.5 கிலோ கஞ்சாவுடன் இளைஞா் கைது
தூத்துக்குடியில் 1.5 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடியில் 1.5 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் ஆய்வாளா் தனசேகரன், உதவி ஆய்வாளா் முருகன் உள்ளிட்ட போலீஸாா் அப்பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, தூத்துக்குடி, சோரீஸ்புரம், மாதவன் நகா் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்ற இளைஞரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
அவா் தூத்துக்குடி, மாதவன் நகா், 5ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த பரமசிவன் மகன் மோகன்ராம் (23) என்பதும், அவா் வைத்திருந்த பையில் 1.5 கிலோ கஞ்சா இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது.
தொடா்ந்து, கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், அவா் மீது வழக்குப் பதிந்து, கைது செய்தனா். மேலும், இதில் தொடா்புடைய மற்றொரு நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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