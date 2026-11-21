கந்த சஷ்டி விழா: திருச்செந்தூர் கோயிலில் மஞ்சள் நீராட்டு!
திருச்செந்தூா் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான மஞ்சள் நீராட்டு நடைபெற்று சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமான், தெய்வானை அம்மன் தனித்தனி பல்லக்கில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.
திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான சனிக்கிழமை தனித்தனி பல்லக்கில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்த சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமான், தெய்வானை அம்மன்.
திருச்செந்தூா் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான சனிக்கிழமை மஞ்சள் நீராட்டு நடைபெற்று சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமான், தெய்வானை அம்மன் தனித்தனி பல்லக்கில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.
இக்கோயிலில் பிரசித்திப்பெற்ற கந்த சஷ்டி திருவிழா கடந்த10ஆம் தேதி தொடங்கியது. சிகர நிகழ்வாக சூரசம்ஹாரம் 15இல் நடைபெற்றது. 16இல் திருக்கல்யாணம், 17இல் சுவாமி, அம்மன் பட்டினப் பிரவேசம், 18, 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் ஊஞ்சல் உற்சவம் ஆகியவை நடைபெற்றன.
நிறைவாக சனிக்கிழமை கோயில் அதிகாலை 5 மணிக்கு நடைதிறக்கப்பட்டு, 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 6 மணிக்கு உதயமாா்த்தாண்ட அபிஷேகம், தொடா்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் நடைபெற்றன. மாலையில் மஞ்சள் நீராட்டு வைபவம் நடைபெற்றது.
அதைத் தொடா்ந்து, சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமான், தெய்வானை அம்மன் தனித்தனி பல்லக்கில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா். பின்னா், சுவாமி-அம்மன் கோயில் சோ்ந்ததும் திருவிழா நிறைவு பெற்றது.
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