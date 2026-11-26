ஆழ்வாா்திருநகரி அருகே பெருமாள் கோயில் பாதை ஆக்கிரமிப்பு? பாஜக புகாா்
ஏரல் வட்டம், திருநாவீருடையாா்புரம் கிராமம், கொமந்தான் நகரில் பெருமாள் கோயிலுக்குச் செல்லும் 15 அடி அகல பொதுப்பாதையை ஆக்கிரமித்து புதிதாக கட்டடம் கட்டப்படுவதாகவும், அதற்குத் தடை விதிக்கக் கோரியும் ஆழ்வாா்திருநகரி மேற்கு ஒன்றிய பா.ஜ.க. பொதுச் செயலா் எஸ். அந்தோணி ராஜ், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் மனு அளித்தாா்.
ஆழ்வாா்திருநகரி ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் மனு அளித்த பாஜகவினா்.
ஏரல் வட்டம், திருநாவீருடையாா்புரம் கிராமம், கொமந்தான் நகரில் பெருமாள் கோயிலுக்குச் செல்லும் 15 அடி அகல பொதுப்பாதையை ஆக்கிரமித்து புதிதாக கட்டடம் கட்டப்படுவதாகவும், அதற்குத் தடை விதிக்கக் கோரியும் ஆழ்வாா்திருநகரி மேற்கு ஒன்றிய பா.ஜ.க. பொதுச் செயலா் எஸ். அந்தோணி ராஜ், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் மனு அளித்தாா்.
அதன் விவரம்: கொமந்தான் நகரில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இந்து தேவேந்திரகுல வேளாளா் சமுதாயக் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இங்கு சுமாா் 200 ஆண்டுகள் பழைமையான பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலுக்குச் செல்லும் 15 அடி அகல பொதுப்பாதையை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கில், சிலா் கம்பி வேலி அமைத்து கிறிஸ்தவ ஜெபக்கூடம் கட்ட சட்டவிரோத முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். மேலும், 68 சென்ட் நத்தம் காலிமனைக்குப் போலிப் பட்டா பெற்றுள்ளதாகவும், சா்வே எண் 268-ல் உள்ள ஊா் பொதுக்கிணற்றைக் கழிவுநீா் சேமிப்புக் கிடங்காக மாற்றியுள்ளதாகவும் குற்றசாட்டு உள்ளது.
இதனால் அப்பகுதியில் மோதம் ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. எனவே, போலிப் பட்டா அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட கட்டிட அனுமதியை ரத்து செய்து, பொதுப்பாதையில் உள்ள கம்பி வேலியை அகற்றிப் பொதுப்பாதையை மீட்டுத் தர வேண்டும். அக்கோயில் அருகே ஜெபக்கூடம் கட்டத் தடை விதிக்க வேண்டுமென கூறியுள்ளாா்.அவரிடம் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஒன்றிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ராஜா உறுதி அளித்தாா்.
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