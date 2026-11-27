தூத்துக்குடியில் சாலை மேம்பாட்டுக்கு ரூ. 10.02 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு
தூத்துக்குடி மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 99 சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக தமிழக அரசு ரூ.10.02 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
கோப்புப்படம்
தூத்துக்குடி மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 99 சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக தமிழக அரசு ரூ.10.02 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் சி.ப்ரியங்கா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
முதல்வரின் ஒருங்கிணைந்த நகா்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் மாநில நிதி - நகா்ப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டு நிதி ஆகிய திட்டங்களின் கீழ், மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மொத்தம் 18.2 கி.மீ. தொலைவுக்கு 99 சாலைகள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன.
இதில், மண் சாலைகளை தாா்ச் சாலைகளாக, பேவா் பிளாக் சாலைகளாக மாற்றுதல், சேதமடைந்த தாா்ச் சாலைகளைப் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதற்காக தமிழக அரசு ரூ.10.02 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இப்பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
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