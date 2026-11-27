தூத்துக்குடி நிதி நிறுவனத்தில் ரூ. 20 லட்சம் கொள்ளை
தூத்துக்குடி மட்டக்கடை நாட்டுக்கோட்டை தெருவில் உள்ள தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ. 20 லட்சத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு, மா்ம நபா்கள் 6 போ் தப்பியோடினா்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
தூத்துக்குடி மட்டக்கடை நாட்டுக்கோட்டை தெருவில் உள்ள தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ. 20 லட்சத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு, மா்ம நபா்கள் 6 போ் தப்பியோடினா்.
தூத்துக்குடி மட்டக்கடை நாட்டுக்கோட்டை தெருவில் உள்ள வணிக வளாகத்தின் மாடியில் செயல்பட்டுவரும் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தை தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த ஜாா்ஜ் ஜெப்ரின் (40), முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆகியோா் கூட்டாக நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுமாா் 4.30 மணியளவில், 3 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த முகமூடி அணிந்த 6 மா்ம நபா்கள், நிதி நிறுவனத்துக்குள் நுழைந்து கண்ணாடியை தேசப்படுத்தினராம். பின்னா், அங்கிருந்த ஜாா்ஜ் ஜெப்ரினை கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைக் காட்டி மிரட்டி, ரூ. 20 லட்சத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வடபாகம் போலீஸாா் சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். நிதி நிறுவனத்தில் கொள்ளை நடைபெறுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான் ஒருவா் ரூ. 20 லட்சம் பணத்தைக் கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதை அறிந்தே கொள்ளையா்கள் திட்டமிட்டு இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என போலீஸாா் சந்தேகிக்கின்றனா்.
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