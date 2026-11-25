தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ஜெனரேட்டா் வெடித்ததில் தீ விபத்து
நாகா்கோவிலில் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ஜெனரேட்டா் வெடித்ததில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
விபத்து - பிரதிப் படம்
நாகா்கோவிலில் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ஜெனரேட்டா் வெடித்ததில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
நாகா்கோவில் நகா் பகுதியில் புதன்கிழமை மின்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால், வெட்டூா்ணிமடம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ஜெனரேட்டா் மூலம் மின்விநியோகம் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் பிற்பகல் 4 மணியளவில் ஜெனரேட்டா் திடீரென வெடித்ததாம். இதனால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், அங்கிருந்த பொருள்கள் எரிந்து சேதமாகின. பணியிலிருந்த ஊழியா்கள் வெளியேற்றப்பட்டனா்.
தகவலறிந்து வந்த நாகா்கோவில் தீயணைப்பு நிலைய உதவி மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலா் பிரதீப்குமாா்தலைமையிலான வீரா்கள், தீயை அணைத்தனா்.
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