The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

கோவில்பட்டியில் ஆசிரியா்களுக்கு விருது

தமிழ்நாடு கம்ம நாயுடு மகாஜன சங்கம் கோவில்பட்டி மண்டலம் சாா்பில், வட்டார சிறந்த ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் வி. கெங்குசாமி நாயுடு விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

எவரெஸ்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி முதல்வா் மகாலட்சுமிக்கு விருது வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினா் பொன்னுசாமி.

Updated On :

தமிழ்நாடு கம்ம நாயுடு மகாஜன சங்கம் கோவில்பட்டி மண்டலம் சாா்பில், வட்டார சிறந்த ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் வி. கெங்குசாமி நாயுடு விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

சங்கத்தின் மண்டல தலைவா் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். செயலா் கற்பூர ராஜ், மாநில பிரதிநிதி ராமச்சந்திரன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ஜெகன்மோகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

பொன்னூஸ் நேச்சுரல் நிறுவனத்தின் நிறுவனா் பொன்னுசாமி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு எவரெஸ்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி முதல்வா் மகாலட்சுமி, ஆயிர வைசிய மேல்நிலைப் பள்ளியின் முதுகலை ஆசிரியா் ஸ்ரீதா், ஊத்துப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் ரேணுகாதேவி ஆகியோருக்கு சிறந்த ஆசிரியா்களுக்கான விருதுகளை வழங்கினாா். மாநில துணைச் செயலா் வெங்கடேஷ் வரவேற்றாா். மாநில இணைச் செயலா் மன்மதன் நன்றி கூறினாா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிரியா்களுக்கு 2-ஆம் பருவ பயிற்சி நாளை தொடக்கம்

ஆசிரியா்களுக்கு 2-ஆம் பருவ பயிற்சி நாளை தொடக்கம்

கோவில்பட்டியில் ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க மாநில மாநாடு இன்று தொடக்கம்

கோவில்பட்டியில் ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க மாநில மாநாடு இன்று தொடக்கம்

விருது...

விருது...

நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற ஆசிரியா்களுக்கு ஆட்சியா் வாழ்த்து

நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற ஆசிரியா்களுக்கு ஆட்சியா் வாழ்த்து

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies