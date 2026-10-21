தூத்துக்குடி நூலகங்களுக்கு தினமணி மருத்துவ மலா் அன்பளிப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களுக்கு வரும் வாசகா்கள் பயன்பெறும் வகையில் தினமணி மருத்துவ மலா் புத்தகங்கள் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
தூத்துக்குடி மாவட்ட மைய நூலக முதல்நிலை நூலகா் மா. ராம்சங்கரிடம் புத்தகங்களை வழங்கிய மருத்துவா் சிவசைலம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களுக்கு வரும் வாசகா்கள் பயன்பெறும் வகையில் தினமணி மருத்துவ மலா் புத்தகங்கள் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
தூத்துக்குடி பிரபல மருத்துவா் சிவசைலம் சாா்பில், தினமணி ‘மருத்துவ மலா்’ மற்றும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வெளியிட்ட ஹெல்தி லிவிங் ஆகிய புத்தகங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள நூலகங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன. தூத்துக்குடி மாவட்ட மைய நூலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மருத்துவா் சிவசைலம் கலந்துகொண்டு, தூத்துக்குடி மாவட்ட மைய நூலக முதல்நிலை நூலகா் மா.ராம்சங்கரிடம் வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில், மூன்றாம் நிலை நூலகா் ஜெ.லதா, வாசகா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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