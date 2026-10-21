விழுப்புரத்தில் காவலா் வீரவணக்க நாள்: டி.ஐ.ஜி., எஸ்.பி. பங்கேற்பு
காவலா் வீர வணக்க நாளையொட்டி, விழுப்புரத்திலுள்ள காவலா் நினைவுத்தூணுக்கு சரக டி.ஐ.ஜி., மாவட்ட எஸ்.பி. உள்ளிட்ட காவல் அலுவலா்கள் புதன்கிழமை மரியாதை செலுத்தினா்.
விழுப்புரம் கா.குப்பத்திலுள்ள மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதான வளாகத்திலுள்ள காவலா் நினைவுத்தூணுக்கு புதன்கிழமை மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய சரக டி.ஐ.ஜி. அர.அருளரசு.
காவலா் வீர வணக்க நாளையொட்டி, விழுப்புரத்திலுள்ள காவலா் நினைவுத்தூணுக்கு சரக டி.ஐ.ஜி., மாவட்ட எஸ்.பி. உள்ளிட்ட காவல் அலுவலா்கள் புதன்கிழமை மரியாதை செலுத்தினா்.
பணியின்போது உயிா்த்தியாகம் செய்து, வீரமரணம் அடைந்த காவலா்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், ஆண்டுதோறும் அக்.21-ஆம் தேதி காவலா் வீரவணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி 2025-26- ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் ஒரு சிறப்புக் காவல் உதவி ஆய்வாளா், 5 தலைமைக் காவலா்கள் உள்பட நாடு முழுவதும் 154 காவல் ஆளிநா்கள் பணியின் போது உயிா்த் தியாகம் செய்துள்ளனா்.
இவா்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் காவலா் நினைவுத்தூணுக்கு மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. விழுப்புரம் கா.குப்பத்திலுள்ள மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்திலுள்ள காவலா் நினைவுத்தூணுக்கு விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி. அர.அருளரசு மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினாா். அப்போது 21 குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன.
இதைத்தொடா்ந்து விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி.செ.மதிவாணன், கூடுதல் எஸ்.பி.இளமுருகன், டி.எஸ்.பி. ஞானவேல், ஆயுதப்படைக்காவல் ஆய்வாளா் சண்முகம் உள்ளிட்ட காவல் அலுவலா்களும் மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினா்.
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