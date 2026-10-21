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திருச்செந்தூா் கோயிலில் குவிந்த தசரா பக்தா்கள்

குலசை தசரா விழாவுக்கு வந்த லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தரிசனம் செய்தனா்.

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்.

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குலசை தசரா விழாவுக்கு வந்த லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தரிசனம் செய்தனா்.

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா மகிஷா சூரசம்ஹாரம் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 20) நள்ளிரவு நடைபெற்றது. இதையொட்டி திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் திருச்செந்தூா் கோயிலில் புதன்கிழமை அதிகாலை முதலே கடல், நாழிக்கிணற்றில் புனித நீராடி நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். இதனால் கோயில் வளாகத்தில் பக்தா்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது.

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