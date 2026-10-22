கோவில்பட்டி சுரங்கப் பாதையில் மீண்டும் உருவான பள்ளம்
கோவில்பட்டி இளையரசனேந்தல் சாலையில் உள்ள சுரங்கப் பாதையின் நடுவில் இருந்த பள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டு 10 நாள்களுக்குள், அப்பகுதியில் மீண்டும் பள்ளம் உருவானது.
சுரங்கப் பாதையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளம்.
கோவில்பட்டி இளையரசனேந்தல் சாலையில் உள்ள சுரங்கப் பாதையின் நடுவில் இருந்த பள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டு 10 நாள்களுக்குள், அப்பகுதியில் மீண்டும் பள்ளம் உருவானது.
கோவில்பட்டி நகரின் முக்கிய சாலைகளில் ஒன்றான இளையரசனேந்தல் சாலையில் உள்ள ரயில்வே சுரங்கப் பாதையின் மையப் பகுதியில் பெரிய அளவிலான பள்ளம் உருவானதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்குள்ளாகினா். பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கைகள் மற்றும் போராட்டங்களைத் தொடா்ந்து, சுரங்கப் பாதை பள்ளம் கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன்பு சீரமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் மீண்டும் பள்ளம் உருவாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கோவில்பட்டி நகரச் செயலா் செந்தில் ஆறுமுகம் கூறுகையில், சுரங்கப் பாதையில் இருந்த பள்ளம் வெறும் கண்துடைப்பாகவே சீரமைக்கப்பட்டது. சரியான முறையில் சீரமைக்கப்படாததால்தான், 10 நாள்களுக்குள் மீண்டும் அதே இடத்தில் பள்ளம் உருவாகியுள்ளது என்றாா்.
சாலையில் உள்ள பள்ளத்தில் தேங்கும் மழை நீரால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திக்குள்ளாகின்றனா். இதனால், விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே, இந்தப் பள்ளத்தை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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