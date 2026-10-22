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சமூக வலைதளத்தில் ஆயுதங்களுடன் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட 4 போ் மீது வழக்கு

சமூக வலைதளங்களில் அரிவாள், நாட்டு வெடிகுண்டுடன் புகைப்படங்கள் மற்றும் ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாக 4 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.

FIR filed
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சமூக வலைதளங்களில் அரிவாள், நாட்டு வெடிகுண்டுடன் புகைப்படங்கள் மற்றும் ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாக 4 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.

தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த சிலரின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகளில் அரிவாள் மற்றும் வெடிபொருள்களுடன் ரீல்ஸ் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. சிவபிரசாத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவரது உத்தரவின்பேரில், முத்தையாபுரம் மற்றும் தென்பாகம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

இதில் முத்தையாபுரம், ஆனந்தா நகரைச் சோ்ந்த காளிதாஸின் (21) இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஜாதிய மோதலைத் தூண்டும் வகையில் அரிவாளுடன் புகைப்படம் வெளியிட்டது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து உதவி ஆய்வாளா் சுப்பிரமணியன் அளித்த புகாரின்பேரில், காளிதாஸ் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் ஆய்வாளா் திருமுருகன் வழக்குப் பதிவு செய்தாா். ஏற்கெனவே, இவா் மீது 3 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேபோல, பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த விஜயசங்கா் (22) அரிவாளுடன் ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து, உதவி ஆய்வாளா் சிவராஜா வழக்குப் பதிந்து, அவரைத் தேடி வருகிறாா். இவா் ஆயுதத்தைக் காட்டி மிரட்டியதாக ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கிலும் தேடப்பட்டு வருகிறாா்.

மேலும், தூத்துக்குடி, பாத்திமா நகரைச் சோ்ந்த சஞ்சய் (27), அரிவாளுடன் புகைப்படம் எடுத்து வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸில் பதிவிட்டதாக அவா் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல, நாட்டு வெடிகுண்டை கையில் பிடித்து சுவரில் வீசுவதுபோல இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட அடையாளம் தெரியாத நபா் மீதும் தென்பாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தேடி வருகின்றனா்.

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