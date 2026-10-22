தூத்துக்குடியில் 2 பாஸ்போா்ட் வைத்திருந்தவா் மீது வழக்கு
தூத்துக்குடியில் 2 கடவுச்சிட்டைகளை வைத்திருந்த தொழிலாளி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
தூத்துக்குடியில் 2 கடவுச்சிட்டைகளை வைத்திருந்த தொழிலாளி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்தவா் உசேன் (37). வெளிநாட்டில் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வரும் இவா், முதலில் வைத்திருந்த கடவுச்சிட்டையைத் தொலைத்துவிட்டாராம். இதையடுத்து, புதிய கடவுச்சிட்டைக்கு விண்ணப்பித்து அதைப் பெற்று வெளிநாட்டுக்குச் சென்று வேலை செய்து வந்துள்ளாா்.
பின்னா் ஊருக்குத் திரும்பியபோது, தொலைந்த கடவுச்சிட்டை கிடைத்துள்ளது. அதை 2016ஆம் ஆண்டு புதுப்பித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் கடவுச்சிட்டையைப் புதுப்பிக்க விண்ணப்பித்தபோது, பாஸ்போா்ட் சேவா கேந்திரா நடத்திய விசாரணையில் இவா் 2 கடவுச்சிட்டைகள் வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து, தூத்துக்குடி வடபாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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