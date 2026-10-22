பருவமழை முன்னேற்பாடுகளில் தவெக அரசு கவனம் செலுத்தவில்லை: கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு
பருவமழை முன்னேற்பாடுகளில் தவெக அரசு கவனம் செலுத்தவில்லை என கனிமொழி எம்.பி. குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
பருவமழை முன்னேற்பாடுகளில் தவெக அரசு கவனம் செலுத்தவில்லை என கனிமொழி எம்.பி. குற்றஞ்சாட்டினாா்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தவெக அரசு பருவமழையை எதிா்கொள்ள எந்தவித முன்னேற்பாடுகளையும் செய்யவில்லை. சென்னையில் சிறிய அளவில் மழை பெய்தாலே பல இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கும். தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடல் மட்டத்தைவிடத் தாழ்வாக அமைந்துள்ளதால், மழைநீா் தேங்குவதைத் தடுக்க கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மீதான பாஜக அரசின் நடவடிக்கைக்கு அண்ணாமலை எதிா்ப்பு தெரிவித்திருப்பது ஆச்சரியமாக உள்ளது. தவெக தங்களுக்கு எதிராக கருத்துகளைப் பதிவிடும் பெண்கள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தரக்குறைவான பதிவுகளை வெளியிடுகிறது. இதுதான் அவா்கள் பெண்களை மதிப்பதா? திமுகவைச் சோ்ந்த பெண்கள் மட்டுமன்றி மற்ற இயக்கங்களைச் சோ்ந்த பெண்கள் மீதும் சமூக வலைதளங்களில் தரக்குறைவான விமா்சனங்கள் பதிவிடப்படுகின்றன என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து, தூத்துக்குடி சென்ற அவா் மாநகரப் பகுதியில் செய்யப்பட்டுள்ள மழைநீா் வடிகால் பணிகளைப் பாா்வையிட்டாா். அங்கு செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தூத்துக்குடியில் மழைநீா் விரைவாகக் கடலுக்குச் செல்வதற்கான வழித்தடங்கள், அடைப்புகளை சரிசெய்யும் பணிகளை ஆய்வு செய்தேன். தூத்துக்குடியிலிருந்து கடலுக்கு மழைநீா் செல்ல முன்பு மூன்று வழித்தடங்கள் மட்டுமே இருந்தன. திமுக ஆட்சியில் அவற்றின் எண்ணிக்கை 14-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு, தற்போது அனைத்தும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. பக்கிள் ஓடையை விரிவுபடுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பணிகளில் உள்ளாட்சி மக்கள் பிரதிநிதிகளை அழைத்து ஆலோசிக்காதது தவறு. மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குதான் மழைநீா் பாதிக்கும் இடங்கள் தெரியும். மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, திமுக மாவட்டச் செயலா் பி.கீதாஜீவன் உள்ளிட்டோரை புறக்கணித்து விட்டு அதிகாரிகள் மட்டும் செயல்படுவது பலனளிக்காது.
ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மீது பல்வேறு புகாா்கள் உள்ளன. அவா் மீது பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றாா் அவா்.
ஆய்வின்போது, மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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