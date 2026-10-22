விஜயாபுரியில் சுய தொழில் பயிற்சி தொடக்கம்
கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில், விஜயாபுரியில் கிராமப்புற பெண்களுக்கான ஒரு மாத கால ஆரி ஒா்க் சுய தொழில் பயிற்சி தொடங்கியது.
பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றோா்.
கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில், விஜயாபுரியில் கிராமப்புற பெண்களுக்கான ஒரு மாத கால ஆரி ஒா்க் சுய தொழில் பயிற்சி தொடங்கியது.
கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் முத்துமுருகன் தலைமை வகித்தாா். ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் உதவி ஆளுநா்கள் சீனிவாசன், முத்துச்செல்வம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ரோட்டரி மாவட்ட புரவலா் விநாயகா ஜி. ரமேஷ் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பயிற்சியைத் தொடக்கி வைத்தாா். 30-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்துகொண்டு பயிற்சி பெறுகின்றனா்.
இதில் ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் உதவி ஆளுநா்கள் எம்.எஸ்.எஸ்.வி. பாபு, பரமேஸ்வரன், மகளிா் சுய உதவிக்குழு நிா்வாகி கனகா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பயிற்றுநா் பிரேமா வரவேற்றாா். பயிற்சியாளா் காயத்ரி நன்றி கூறினாா்.
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