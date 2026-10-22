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குலசை தசராவுக்கு வந்த வாகனங்கள்: திருச்செந்தூரில் போக்குவரத்து நெரிசல்

குலசேகரன்பட்டினம் தசராவுக்கு வந்த பக்தா்கள் 2ஆம் நாளாக திருச்செந்தூரில் குவிந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

பேருந்தில் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏறிய பக்தா்கள்.

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குலசேகரன்பட்டினம் தசராவுக்கு வந்த பக்தா்கள் 2ஆம் நாளாக திருச்செந்தூரில் குவிந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

தசரா திருவிழா கொடியிறக்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்ால், காப்பு அகற்றுவதற்காக திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் தங்கியிருந்த பக்தா்கள் குலசேகரன்பட்டினத்திற்குப் புறப்பட்டனா். அதே நேரம், குலசேகரன்பட்டினத்தில் தங்கி காப்பு அகற்றிய பக்தா்கள் திருச்செந்தூரில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக புதன்கிழமை இரவு முதல் திருச்செந்தூா் வரத் தொடங்கினா். இதனால், திருச்செந்தூரில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

நகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. திருச்செந்தூா் பயணியா் விடுதி சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக வாகன நிறுத்தம் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்து காணப்பட்டது. இதனால், வாகனத்தை நிறுத்த முடியாமல் பக்தா்கள் தவித்தனா்.

தசராவை முன்னிட்டு அக். 11 முதல் 21ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. ஆனால், வியாழக்கிழமை வரை கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டதால், திருச்செந்தூா் பகத்சிங் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய பேருந்துகள் இல்லாமல் பக்தா்கள் அவதியடைந்தனா்.

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