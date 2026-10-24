தூத்துக்குடி அருகே மீனவா் கொலை: இளைஞா் கைது
தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் மீனவா் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பாக, மற்றொரு மீனவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் மீனவா் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பாக, மற்றொரு மீனவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திரேஸ்புரம், முத்தரையா் காலனியைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி மகன் பழனி (45). மீனவா். இவருக்கு மனைவி மாரிசெல்வி, 4 பிள்ளைகள் உள்ளனா். அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கணபதி மகன் செந்தில்வேல் (30) உடன் பழனி திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை மது அருந்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது, இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டதில் செந்தில்வேல் ஆத்திரமடைந்து, பழனியை கத்தியால் குத்தியதில் அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்து வந்த வடபாகம் போலீஸாா் அவரது உடலை மீட்டு கூறாய்வுக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிந்து, செந்தில்வேலை கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
சம்பவ இடத்தை தூத்துக்குடி நகர துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சுனில் பாா்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டாா்.
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