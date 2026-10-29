இந்திய ஹாக்கி அணியின் பயிற்சி முகாமிற்கு கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த 4 போ் தோ்வு

இந்திய ஹாக்கி அணியின் பயிற்சி முகாமிற்கு கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த 4 போ் தோ்வு
இந்திய ஹாக்கி அணியின் பயிற்சி முகாமிற்கு கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த 3 வீரா்கள், ஒரு வீராங்கனை தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
ஹாக்கி திடல். - கோப்புப்படம்
இந்திய ஹாக்கி அணியின் பயிற்சி முகாமிற்கு கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த 3 வீரா்கள், ஒரு வீராங்கனை தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
கோவையில் ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற தேசிய ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடியவா்களில் இருந்து, இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு தோ்வு செய்வதற்கான பயிற்சி முகாமிற்கு 45 வீரா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இதில் கோவில்பட்டி, எஸ்.எஸ். துரைசாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கல்லூரியின் 3ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுத் துறை மாணவா் கே. கௌதம், முதலாம் ஆண்டு மாணவா் டி. கௌதம், கோவில்பட்டி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு ஆங்கிலத் துறை மாணவா் பி.ஏ. ராகுல் ஆகிய 3 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். இவா்கள் 3 பேரும் கோவில்பட்டியில் உள்ள சிறப்பு விளையாட்டு விடுதி மாணவா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேபோல், ஆகஸ்ட் மாதம் மகாராஷ்டிர மாநிலம், புணேவில் நடைபெற்ற தேசிய ஜூனியா் பெண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடியவா்களில் இருந்து, புதுக்கோட்டை மாவட்ட விளையாட்டு விடுதியில் தங்கி 12ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த ஜோ. ஹரிதா தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
பெங்களூரில் நவ. 12ஆம் தேதி முதல் நடைபெறும் பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ள 4 பேரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
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