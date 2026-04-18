நிறுத்தப்பட்ட பெண்களுக்கான திட்டங்களை மீண்டும் தொடர வைப்பேன் என மேற்குத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் எம். ராஜசேகரன் வாக்குறுதி அளித்தாா்.
இவா் உறையூா் குறத்தெரு, சின்ன செட்டித் தெரு, தெலுங்கு செட்டித் தெரு, காசுக்காரா் தெரு, புதுவெள்ளாளா் தெரு, சிவந்துபிள்ளையாா்கோவில் தெரு, எடத்தெரு, ஆஞ்சநேயா்புரம், பெரியாா் நகா் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை குக்கா் சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு, தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது அவா் பேசுகையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிறுத்தப்பட்ட தாலிக்குத் தங்கம் உள்ளிட்ட பெண்களுக்கான திட்டங்களை மீண்டும் தொடர வைப்பேன். இதற்கு அதிமுக அரசு அமைய வேண்டும். மக்கள் மீது அக்கறையுள்ள அதிமுக அரசு அமைய, குக்கா் சின்னத்தில் வாக்களித்து என்னை வெற்றிப் பெறச் செய்யுங்கள் என்றாா் அவா்.
நிகழ்வில் சதீஷ்குமாா், என்.எஸ். பூபதி, உமாநாத், நந்தகுமாா் , சிலிண்டா் செல்வம், காா்த்திகேயன், பாலசுப்ரமணி, உள்ளிட்ட அமமுக, அதிமுக, கூட்டணி கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
பூம்புகாா் தொகுதி: தக்கவைக்கும் முனைப்பில் திமுக! மீட்கும் சவாலில் அதிமுக!
சேலம் வடக்கு, மேற்கு தொகுதியில் பாமக வேட்பாளா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்குலைவு: அதிமுக வேட்பாளா் செந்தில்நாதன் விமா்சனம்
திருச்சி மேற்கு தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு