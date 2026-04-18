எதிா்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மாற்றும் பாஜகவின் சதித்திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டது என மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்தத் தலைவருமான ராகுல்காந்தி தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூரில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் அவா் மேலும் பேசியதாவது:
நடைபெறப் போவது சாதாரணத் தோ்தல் அல்ல. அடிப்படையிலேயே மாறுபட்ட தோ்தல். பாஜகவானது முதல்வா் ஸ்டாலினை அகற்றிவிட்டு, தமிழகத்தில் பொம்மை முதல்வரை அமர வைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
தமிழகத்துக்காக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்சி அதிமுக. ஆனால், தற்போதைய அதிமுக வலுவிழந்ததாகிவிட்டது. பாஜகவின் முகமூடியாக அதிமுக செயல்படுகிறது. தமிழ் மக்களின் மொழி, கலாசாரம், பண்பாட்டைச் சிதைக்க அதிமுகவின் போா்வையில் பாஜகவும், ஆா்எஸ்எஸ்ஸும் தமிழகத்துக்குள் ஊடுருவ முயற்சிக்கின்றன.
அதிமுகவின் தலைவா்கள், தங்களுடைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை மறைப்பதற்காக பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டனா். அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ, வருமான வரித்துறைகளால் அதிமுக தலைவா்கள் மிரட்டிப் பணிய வைக்கப்பட்டுள்ளனா். ஆனால், தமிழக முதல்வா் ஸ்டாலினை மிரட்டவோ, பணிய வைக்கவோ முடியாது. அவா் தமிழகத்தின் கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுக்கமாட்டாா்.
நாடாளுமன்றத்தில் மகளிா் இட ஒதுக்கீடு என்ற போா்வையில் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்தை நுழைக்க முயற்சித்தது பாஜக. இதன் மூலம் தென்னிந்திய மாநிலங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைக்க முடிவு செய்து, தங்களுக்கு ஏதுவாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மாற்றும் சதித்திட்டத்தை அரங்கேற்ற முயற்சித்தனா். காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் பாஜகவின் சதித்திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டது.
மக்கள் மத்தியில் ஜாதி, மதம், இன, மொழி, கலாசார வேறுபாடுகளை பாஜக திணித்து மக்களின் ஒற்றுமையை சிதைக்கப் பாா்க்கிறது. குறிப்பாக, சிறுபான்மையினரைப் பிரித்து ஆதாயம் தேட நினைக்கிறது.
அமெரிக்க அதிபா் ட்ரம்ப் கூறுவதை அப்படியே செய்கிறாா் பிரதமா் மோடி. அமெரிக்காவிடம் இந்தியாவை விற்றுவிட்டாா் மோடி. எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ் மூலமாக மோடியை அமெரிக்கா கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. தன்னைப் போலவே, சொல்வதைக் கேட்கும் அதிமுகவின் முதல்வரை தமிழகத்தில் வரவைக்க முயற்சிக்கிறாா் மோடி.
சமூக நீதி, மகளிா் வளா்ச்சியில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. இது பாஜகவினருக்குப் பிடிக்கவில்லை. இதனால் தமிழகத்தை மாற்ற, மோடியும், அமித்ஷாவும் தமிழக முதல்வரை மிரட்டி சாதிக்க நினைக்கிறாா்கள். மோடிக்கும், அமித்ஷாவுக்கும் கனவு காண உரிமையுள்ளது. ஆனால், ஒருபோதும் அவா்களது கனவு பலிக்காது. தமிழகத்துக்குள் பாஜக, ஆா்எஸ்எஸ் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டோம். திமுக தலைமையிலான எங்களது கூட்டணி அதை அனுமதிக்காது.
தமிழகத்துக்கும், எனக்கும் இருக்கும் பந்தம், எனது தாத்தா, பாட்டி, தந்தை காலந்தொட்டு இன்றுவரை அன்பின் அடிப்படையில் தொடா்கிறது. தில்லியில் தமிழகத்தின் பிரதிநிதியாக, தமிழ் மக்களின் ராணுவ வீரனாக நான் இருப்பேன். தமிழக மக்கள் தேவைகளை பூா்த்தி செய்யவும், தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காகவும் போராடுவேன்.
தமிழகத்துக்குள் ஆா்எஸ்எஸ், பாஜகவை நுழைய விடக் கூடாது. அதற்கு தோ்தலில், மக்கள் மதச் சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியை வெற்றி பெற வையுங்கள். காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா்களைப் போல, கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களின் வெற்றிக்கும் காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் பாடுபட வேண்டும் என்றாா் ராகுல்காந்தி.
முன்னதாக, திருச்சி மேற்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.என். நேரு, துறையூா் (தனி) தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எம். லெனின்பிரசாத், முசிறி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் என்.எஸ். கருணைராஜா, மண்ணச்சநல்லூா் திமுக வேட்பாளா் எஸ். கதிரவன், ஆத்தூா் (தனி) தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். அா்த்தநாரி ஆகியோா் மேடையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனா்.
நிகழ்வில், காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலா் கிரிஷ் ஷோடங்கா், காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் நிவேதித் ஆல்வா, உத்தம்குமாா் ரெட்டி, எம்.பி.க்கள் சுதா, கிறிஸ்டோபா் திலக், தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் கே.வி. தங்கபாலு, திரளான காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில் அருண் நேரு எம்.பி. நன்றி கூறினாா்.
