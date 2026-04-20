வைத்தீஸ்வரன்கோவிலில் விரைவு ரயில்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சித்திரை பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தா்களின் வசதிக்காக வைத்தீஸ்வரன்கோவிலில் விரைவு ரயில்கள் தற்காலிகமாக நின்று செல்லும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, சென்னை எழும்பூா் - ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலானது (16751) ஏப். 21-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1.15 க்கும், தாம்பரம் - ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலானது (16103) ஏப். 21-ஆம் தேதி இரவு 10.10 மணிக்கும் ஒரு நிமிஷம் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து போத்தனூா், குமரிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

சென்னையில் இருந்து போத்தனூா், குமரிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

எழும்பூரிலிருந்து 6 விரைவு ரயில்கள் தாம்பரம் நிலையத்துக்கு மாற்றம்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

