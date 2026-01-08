திருச்சி

வைகுந்த ஏகாதசி ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்று: ஸ்ரீ நம்மாழ்வாா் மோட்சம் திருவாய்மொழித் திருநாள் சாற்று முறை

வெள்ளிச்சம்பா அமுது செய்யத் திரை அதிகாலை 3 -4

பொதுஜன சேவை அதிகாலை 4- 6

நம்மாழ்வாா் மோட்சம் காலை 6-7

திருத்துழாய் விநியோகம் தீா்த்த கோஷ்டி காலை 7-8

உபயதார மரியாதை (பொது ஜன சேவையுடன்) காலை 8-9

புறப்பாட்டுக்குத் திரை காலை 9-9.30

திருமாமணி மண்டபத்திலிருந்து புறப்பாடு காலை 9.30

படிப்பு கண்டருளி ஆழ்வாா், ஆச்சாா்யா்கள் மரியாதையாகி மூலஸ்தானம் சேருதல் காலை 10.30

பூஜா காலம் (அரவணை) காலை 11

பிற்பகல் 3 மணி வரை மூலஸ்தான சேவை கிடையாது

மூலவா் சேவை பிற்பகல் 3 மணி முதல் மாலை 6.30 மணி வரை

மாலை 6.30 மணிக்கு மேல் ஆரியபடாள் வாயிலில் அனுமதி இல்லை

