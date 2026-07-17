சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை இவ்வளவா?

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.1.59 கோடி வியாழக்கிழமை கிடைக்கப் பெற்றது.
பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கோயில் இணை ஆணையா் எம். சூரியநாராயணன், மற்றும் அலுவலா்கள் முன்னிலையில், கோயில் பணியாளா்கள், தன்னாா்வலா்கள், கல்லூரி மாணவிகள் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனா் .
இதில் முதன்மை திருக்கோயிலில் காணிக்கையாக ரூ. 1,59,74,181 ரொக்கம், 2 கிலோ 145 கிராம் தங்கம், 3 கிலோ 106 கிராம் வெள்ளி, வெளிநாட்டு நோட்டுகள் 274, வெளிநாட்டு நாணயங்கள் 952 ஆகியவை கிடைக்கப் பெற்றது .
இதற்கு முன்பு ஜூன் 23-ஆம் தேதி உண்டியல் காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன.
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