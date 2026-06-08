திருவெறும்பூா் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் புகாா்களைத் தெரிவிக்க க்யூஆா் கோடு முறையை அத்தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ நவல்பட்டு எஸ். விஜி ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிமுகம் செய்துள்ளாா்.
திருவெறும்பூா் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் ஏற்கெனவே இயங்கி எம்எல்ஏ அலுவலகம் மேம்படுத்தப்பட்டு, தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. விழாவில் பங்கேற்ற திருவெறும்பூா் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ நவல்பட்டு எஸ். விஜி, அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து கூறியதாவது:
பொதுமக்களின் பிரச்னைகளை தீா்க்க அதிகாரிகள் ஒத்துழைக்கின்றனா். விண் நகா் பகுதியில் 2 ஆண்டுகளாக தீா்க்கப்படாமல் இருந்த புதைவடிகால் பிரச்னைக்கு எனது கவனத்துக்கு வந்தவுடன் தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது.
திருவெறும்பூா் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்த புகாா்களை அளிக்கும் வகையில் க்யூஆா் கோடு வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த க்யூஆா் கோடானது, சமூக வலைதளத்தில் விளம்பரப்படுத்தப்படுவதுடன், தொகுதிக்குள்பட்ட முக்கிய இடங்களில் வைக்கப்படும். இதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட பகுதி மக்கள், இருந்த இடத்திலிருந்து தங்களது பகுதியில் உள்ள புகாா்களை தெரிவித்தால், அது எங்களுக்கு வந்து சேரும்.
சிறிய பிரச்னைகள் 48 மணி நேரத்தில் சரி செய்யப்படும். மற்ற பிரச்னைகளை ஆய்வு செய்து, தேவைக்கேற்ப உரிய காலத்தில் தீா்வு காணப்படும்.
திருவெறும்பூா் அணுகுச் சாலைக்கு அதிக நிதி தேவைப்படுவதால், சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து, முதல்வரிடமும் கூறி, பிரச்னையை தீா்க்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கட்டாயம் அணுகுச் சாலை அல்லது பறக்கும் சாலை கொண்டுவரப்படும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, நிகழ்வில் தவெக நிா்வாகிகள், தொகுதி பொறுப்பாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.