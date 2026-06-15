திருச்சியில் டாஸ்மாக் ஊழியா் உள்ளிட்ட இருவரிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டிப் பணம் பறித்த இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி காஜாபேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அ. இருதயராஜ் (39),பொன்மலைப்பட்டி டாஸ்மாக் மதுக் கடை ஊழியா். இவா் சனிக்கிழமை காலை பொன்மலைப்பட்டி ஆஞ்சனேயா் கோயில் வழியாக வீட்டுக்கு நடந்து சென்றபோது, அவரை வழிமறித்த ஒருவா் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவரது பையில் இருந்த ரூ.500ஐ பறித்துக்கொண்டு தப்பினாா்.
இதுகுறித்து இருதயராஜ் அளித்த புகாரின்பேரில், பொன்மலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். இதில் பணம் பறித்தது திருச்சி கீழகல்கண்டாா்கோட்டை காந்தி வீதியைச் சோ்ந்த ம. சத்தியராஜ் (42) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
மற்றொரு வழிப்பறி: திருச்சி மாவட்டம், தெற்கு இருங்களூா் முத்துமாரியம்மன் கோயில் வீதியைச் சோ்ந்தவா் ஹெச். ராம்குமாா் (32), எலக்ட்ரீசியன். இவா், சனிக்கிழமை அதிகாலை சத்திரம் பேருந்து நிலைய கழிப்பறைக்குச் சென்றுவிட்டு வெளியே வந்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு வந்த ஒருவா் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவா் வைத்திருந்த ரூ.3 ஆயிரத்தைப் பறித்துக்கொண்டு தப்பிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து ராம்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் கோட்டை காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து நடத்திய விசாரணையில், பணம் பறித்தது சிந்தாமணி பகுதியைச் சோ்ந்த அ. யோகேஸ்வரன் (19) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரை சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், அவரிடமிருந்து ரூ.1,750 ரொக்கம் மற்றும் கத்தி ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.