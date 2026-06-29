திருச்சி மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 1.71 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து புகட்டப்பட்டுள்ளது.
போலியோ நோயை ஒழிக்கும் முயற்சிகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் முன்னெடுத்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, உலக சுகாதார நிறுவனம், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் உதவியுடன் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து சிறப்பு முகாம் மாநிலம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்ற முகாம்களில் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் 1,314 மையங்களிலும், திருச்சி மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 242 மையங்களிலும், நகராட்சிப் பகுதிகளில் 46 மையங்களிலும் என மொத்தம் 1,602 மையங்களில் சுமாா் 6,600 பணியாளா்களைக் கொண்டு 5 வயதுக்குள்பட்ட சுமாா் 1,71,518 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து புகட்டப்பட்டது.
விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு அடுத்த மூன்று நாள்கள் களப்பணியாளா்கள் மூலம் வீடு வீடாகச் சென்று சொட்டுமருந்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்தாா்.
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