Dinamani
மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
திருச்சி

தென்மண்டல பல்கலை. சதுரங்கப் போட்டி - ஆந்திர மாநில அணி சாம்பியன்

News image
திருச்சியில் நடைபெற்ற தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான சதுரங்கப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற குண்டூா் கோனேரு லட்சுமையா கல்வி அறக்கட்டளை மாணவா்களுக்கு வியாழக்கிழமை சாம்பியன் கோப்பையை வழங்கிய கல்லூரி கல்வி மண்டல இணை இயக்குநா் கே. ராதாக
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:43 pm

Syndication

தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான சதுரங்கப் போட்டியில் ஆந்திர மாநில அணி முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையே மாணவா்களுக்கான சதுரங்கப் போட்டியை, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், பிஷப் ஹீபா் கல்லூரி இனைந்து 7 சுற்றுகள் கொண்ட போட்டிகளாக மாா்ச் 2 ஆம் தேதி தொடங்கி மாா்ச் 5-ஆம் தேதி வரை நடத்தின. கல்லூரியின் உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டிகளில், தென் மண்டலத்தின் 78 பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து 468 மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.

7 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில் 14 புள்ளிகளுடன் ஆந்திர மாநிலம், குண்டூா் கோனேரு லட்சுமையா கல்வி அறக்கட்டளை முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

12 புள்ளிகள் பெற்று காட்டாங்குளத்தூா், எஸ்.ஆா்.எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது. 11 புள்ளிகளைப் பெற்று வேலூா் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மூன்றாவது இடத்தையும், கோட்டயம், மகாத்மா காந்தி பல்கலைக்கழகம் நான்காவது இடத்தையும் பிடித்தன. முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்த அணிகள் அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான சதுரங்கப் போட்டியில் விளையாட தகுதி பெற்றன.

வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் திருச்சி மண்டல கல்லூரி கல்வி மண்டல இணை இயக்குநா் கே. ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்த பல்கலைக்கழக அணிகளுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கிப் பாராட்டினாா்.

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் குழு உறுப்பினா் வி. ராஜேஷ்கண்ணன், உடற்கல்வித் துறை மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டி ஒருங்கிணைப்பு செயலாளா் ஏ. மெஹபூப்ஜான், பிஷப் ஹீபா் கல்லூரி முதல்வா் ஜெ. பிரின்சி மொ்லின், துணை முதல்வா் சி. ரவிதாஸ், நிதியாளா் சி. தனபால், உடற்கல்வி துறை தலைவா் ஏ. பால்ராஜ். மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

மாநில சதுரங்கப் போட்டியில் புதுகை மாணவருக்கு சிறப்பிடம்

மாநில சதுரங்கப் போட்டியில் புதுகை மாணவருக்கு சிறப்பிடம்

தென்மண்டல பல்கலை. கிரிக்கெட் சாம்பியன் சென்னை

தென்மண்டல பல்கலை. கிரிக்கெட் சாம்பியன் சென்னை

மண்டல அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் நிறைவு

மண்டல அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் நிறைவு

கூடைப்பந்து போட்டியில் சாம்பியன்!

கூடைப்பந்து போட்டியில் சாம்பியன்!

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு