திருச்சி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளில் திமுக - அதிமுக நேரடிப் போட்டி!

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் திமுக-அதிமுக வேட்பாளா்கள் நேருக்கு நோ் போட்டியிடுகின்றனா்.
திருவெறும்பூரில் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு எதிராக அதிமுக முன்னாள் எம்பி ப. குமாா், ஸ்ரீரங்கத்தில் அதிமுக முன்னாள் அரசு தலைமைக் கொறடா ஆா். மனோகரனுடன் திமுக மாவட்ட பொருளாளா் எஸ். துரைராஜ், முசிறியில் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சா் என். செல்வராஜ் மகன் என்.எஸ். கருணை ராஜாவுடன், அதிமுக எம்ஜிஆா் இளைஞரணி மாவட்டச் செயலா் ந. யோகநாதன், லால்குடியில் அதிமுக மகளிரணி இணைச் செயலா் லீமா ரோஸ் மாா்ட்டினுடன், திமுகவைச் சோ்ந்த த. பாரிவள்ளல், திருச்சி கிழக்கில் திமுக வேட்பாளா் இனிகோ இருதயராஜுடன், அதிமுக மாவட்ட பொருளாளா் க. ராஜசேகரன் களம் காணுகிறாா்.
மண்ணச்சநல்லூரில் திமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக அதிமுகவில் சிங்கத்தமிழா் முன்னேற்றக் கழகம், இதேபோல துறையூரில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் வேட்பாளா், மணப்பாறையில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு எதிராக மனிதநேய மக்கள் கட்சி வேட்பாளா், திருச்சி மேற்கில் அமைச்சா் கே.என்.நேருவுக்கு எதிராக அமமுக வேட்பாளா் எம். ராஜசேகரன் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
