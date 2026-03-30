திருச்சி

சட்டப்பேரவை தொகுதி - விவரக் குறிப்பு! 138 - மணப்பாறை

News image

மணப்பாறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி...

(கோப்புப் படம்)

Updated On :30 மார்ச் 2026, 12:13 am

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டத்தின் மிக மிக்கியமான தொகுதிகளில் மணப்பாறையும் அடங்கும். இந்தத் தொகுதியின் அடையாளமாக இருப்பது முறுக்கும், உழவு மாடுகளும்தான். விவசாயத்தை பிரதானமாக கொண்ட இந்த தொகுதியில் கால்நடை விவசாயம், பால் உற்பத்தியிலும் தமிழகத்தின் தர வரிசையில் முன்னணியில் இருக்கிறது.

குளித்தலை, மருங்காபுரி தொகுதியில் அடங்கியிருந்த மணப்பாறை 2008 தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு மணப்பாறை, வையம்பட்டி, மருங்காபுரி ஒன்றியங்கள், ஒரு நகராட்சி, ஒரு பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த மணப்பாறை பேரவை தொகுதியாக மாறியது.

தீா்க்கப்படாத பிரச்னைகள்:

வெள்ளப் பெருக்கின்போது கரூா் மாவட்டம், மாயனூா் கதவணையிலிருந்து காவிரி உபரி நீரை, நீரேற்றம் மூலம் பொன்னணியாறு அணை, கண்ணூத்து அணை, மருங்கி ஏரிக்கும் கொண்டுச் செல்லும் திட்டம் இன்றுவரை ஏட்டளவில் மட்டுமே உள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு, 2020-இல் அதிமுக ஆட்சியில் ரூ.40 லட்சமும், 2025-இல் திமுக ஆட்சியில் ரூ.83 லட்சமும் திட்ட வரைவுக்கு ஒதுக்கீடு செய்தும், பயனுள்ள முயற்சிகள் இல்லை எதுவும் இல்லை.

இதேபோல், தமிழ்நாடு காகித ஆலை, சிப்காட், சிட்கோ தொழிற்சாலைகள், புதைசாக்கடைத் திட்டம் மற்றும் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தீா்க்கப்படாத பிரச்னையாகவே உள்ளது.

முட்டி மோதுவது யாரெல்லாம்

மணப்பாறை தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் முன்னால் எம்.எல்.ஏக்கள் செ.சின்னச்சாமி, ஆா்.சந்திரசேகா், மாநில மருத்துவரணி துணைச்செயலா் மரு. விஜயகுமாா் ஆகியோா் போட்டியில் உள்ள நிலையில், திருச்சி தெற்கு மாவட்டச் செயலரான ப.குமாரும் களம் இறக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கின்றனா். திமுக சாா்பில் திருச்சி தெற்கு மாவட்ட அவைத்தலைவா் என்.கோவிந்தராஜன், முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலா் பாலா(எ)பாலசுப்பிரமணியன், முன்னாள் ஒன்றியக்குழு தலைவா் அமிா்தவள்ளி ராமசாமி, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் வழக்குரைஞா் பி.கிருஷ்ணகோபால், பொதுக்குழு உறுப்பினா் எம்.ஆா்.ராஜ்மோகன் ஆகியோா் முனைப்புடன் உள்ளனா். ஆனால் கடந்த தோ்தலில் கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால், இம்முறையும் கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டால் தேமுதிக சாா்பில் மாவட்டச் செயலா் ஆா்.பாரதிதாசன் களமிறக்கப்படலாம் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. தவெகவில் மாவட்டச் செயலா் கதிரவன் போட்டியிடலாம் எனத் தெரிகிறது. நாதகவில் வழக்குரைஞா் அருணகிரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

இதுவரை இவா்கள்

1952 அந்தோனி பீட்டா் (காங்.) 14,773

1957 என்.பி.எம்.சின்னையா கவுண்டா் (காங்.) 18,488

1962 என்.பி.எம்.சின்னையா கவுண்டா் (காங்.) 24,048

1967 கே.கே. முத்தையா (காங்.) 35,1192

1971 கே.கே. முத்தையா (காங்.) 31,752.

1977 கே.கே. முத்தையா (காங்.) 27,093

1980 மே.அ. இராசகுமாா் (அதிமுக) 32,021

1984 க. சோலைராசு (அதிமுக) 62,656

1989 க. பொன்னுசாமி (அதிமுக-ஜெ.) 55,297

1991 க.பொன்னுசாமி (அதிமுக) 76,476

1996 பூ.ம. செங்குட்டுவன் (திமுக) 56,380

2001 வி.எ. செல்லையா (அதிமுக) 65,619

2006 செ. சின்னசாமி (அதிமுக) 57,910

2011 ஆா். சந்திரசேகா் (அதிமுக) 81,020

2016 ஆா். சந்திரசேகா் (அதிமுக) 91,399

2021 ப.அப்துல்சமது (மமக) 98,077

இறுதி வாக்காளா்கள்

ஆண்கள் 1,31,212

பெண்கள் 1,34,798

மூன்றாம் பாலினம்- 9

மொத்தம்- 2,66,019.

தொடர்புடையது

குன்னம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுய விவரக் குறிப்பு

குன்னம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுய விவரக் குறிப்பு

வந்தவாசி தொகுதியில் அதிமுக முதல் பெண் வேட்பாளா்

வந்தவாசி தொகுதியில் அதிமுக முதல் பெண் வேட்பாளா்

திருச்சி மேற்கு அமமுக வேட்பாளா்!

திருச்சி மேற்கு அமமுக வேட்பாளா்!

7 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்

7 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026