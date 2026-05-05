திருவெறும்பூரில் எனது மக்கள் பணி தொடரும் என அமைச்சரும், திருவெறும்பூரில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த திமுக வேட்பாளருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக, சமூக வலைதளங்களில் அவா் வெளியிட்டுள்ள பதிவு:
எனக்கு மக்கள் பிரதிநிதி எனும் அங்கீகாரத்தை வழங்கி 10 ஆண்டுகளாக புதுப்புது அனுபவங்களைக் கொடுத்த என் தாய்வீடான திருவெறும்பூா் தொகுதி மக்களுக்கு நெஞ்சாா்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
சட்டப் பேரவை உறுப்பினா், அமைச்சா் எனும் பொறுப்புகள் கிடைக்க அடித்தளமிட்டதோடு மட்டுமின்றி, தங்களின் குடும்ப உறுப்பினராக ஏற்று, அன்பு காட்டுவது தற்போதைய தோ்தல் முடிவுகளால் ஒருபோதும் தடைபடப்போவதில்லை.
எப்போதும்போல எனது தாய்வீட்டு மக்களை போற்றுவேன்; கொண்டாடுவேன். அவா்களில் ஒருவனாக அனைவரின் நலனுக்காக என்றும் குரல் கொடுப்பது என் பணி.
திராவிட மாடல் அரசில் திருவெறும்பூருக்கு நாம் கொண்டுவந்த தொகுதியின் புதிய அடையாளங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச்செல்ல துணை நிற்போம். தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் தவிா்க்க முடியாத அளவுக்கான சாதனைத் திட்டங்களைத் தந்துள்ள எனது அரசியல் ஆசான் கழகத் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் எனது மக்கள் பணி என்றும் தொடரும் என்றாா் அவா்.
