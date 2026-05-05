மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன் 12,364 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் மொத்த உள்ள 2,36,632 வாக்குகளில் 2,09,181 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில், திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன், 81,447 வாக்குகள் பெற்று, 12,364 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
தவெக வேட்பாளா் வி. சரவணன் 69,083 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடத்தையும், அதிமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்ட சிங்கத் தமிழா் பேரவையின் வேட்பாளா் ஆா்.வி. பரதன் 46,066 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தனா். நாதக வேட்பாளா் ஆா். தேன்மொழி 9,289 வாக்குகள் பெற்றாா்.
இதர வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி பாலகிருஷ்ணன், 384, சாமானிய மக்கள் கட்சி கே. செந்தில்குமாா் 140, புதிய தமிழகம் எம். பாலு 186, அகில இந்திய மக்கள் மறுமலா்ச்சி கழகம் எஸ். ரேவதி 75, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சி. வீரய்யா 62, சுயேச்சைகள் பி. காா்த்திகேயன் 132, பி. கோபாலகிருஷ்ணன் 44, வி.டி. சண்முகம் 113, கே. சதிஷ்குமாா் 80, எஸ். சரவணகுமாா் 130, எஷ். தினேஷ் 103, வி. நாகராஜன் 456, ஜி. ரமேஷ்குமாா் 498, எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் 341, என். ராம்பிரசாத் 230, ஆா். ராஜசேகா் 117, வி. ராஜூ 153, எம். ஜெயராமன் 52 வாக்குகள் பெற்றனா். நோட்டாவுக்கு 599 வாக்குகள் கிடைத்தன. 155 வாக்குகள் செல்லாத வாக்குகளாக பதிவாகின.
