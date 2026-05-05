முசிறி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் வெற்றி

முசிறி தொகுதியில் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் 17,442 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
முசிறி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்த உள்ள 2,14,006 வாக்குகளில் 1,84,601 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில், தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் 71,281 வாக்குகள் பெற்று, 17,442 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். மறைந்த முன்னாள் அமைச்சா் என். செல்வராஜின் மகனும், திமுக வேட்பாளருமான என். எஸ். கருணை ராஜா 53,839 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடத்தையும், அதிமுக வேட்பாளா் என். யோகநாதன் 52,061 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தனா். நாம் தமிழா் கட்சி பாக்கியலட்சுமி 8,357 வாக்குகள் பெற்றாா்.
இதர வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
புதிய தமிழகம் எம். சின்னையன் 677, ராஷ்டிரிய சமாஜ் தள் கே. திவ்யா 253, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சி. பழனிசாமி 265, சாமானிய மக்கள் கட்சி எம். மலா்மன்னன் 28, ஊழலுக்கு ஒழிப்பு செயலாக்க கட்சி எஸ். வெங்கடேஸ்வரன் 239, சுயேச்சைகள் செந்தில்குமாா் 308, பி. லோகநாதன் 487 வாக்குகள் பெற்றனா்.
நோட்டாவுக்கு 1,093 வாக்குகள் கிடைத்தன. 89 செல்லாத வாக்குகளும், ஒரு டென்டா் வாக்கும் பதிவானது.
பின்னா் தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்தகால ஆட்சிகளில் முசிறி தொகுதியானது திருச்சியை விட 10 ஆண்டுகள் பின்தங்கியுள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை. மருத்துவ வசதிகள் போதுமான அளவில் கிடைக்கவில்லை. இதனை மாற்றி நிறைவான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதுடன், பொதுமக்களுக்கு மேம்பட்ட மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கச் செய்வேன் என்றாா்.
