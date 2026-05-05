Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
திருச்சி

முசிறி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் வெற்றி

News image

முசிறி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை பெற்ற தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ்.

Updated On :5 மே 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முசிறி தொகுதியில் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் 17,442 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

முசிறி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்த உள்ள 2,14,006 வாக்குகளில் 1,84,601 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில், தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் 71,281 வாக்குகள் பெற்று, 17,442 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். மறைந்த முன்னாள் அமைச்சா் என். செல்வராஜின் மகனும், திமுக வேட்பாளருமான என். எஸ். கருணை ராஜா 53,839 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடத்தையும், அதிமுக வேட்பாளா் என். யோகநாதன் 52,061 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தனா். நாம் தமிழா் கட்சி பாக்கியலட்சுமி 8,357 வாக்குகள் பெற்றாா்.

இதர வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

புதிய தமிழகம் எம். சின்னையன் 677, ராஷ்டிரிய சமாஜ் தள் கே. திவ்யா 253, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சி. பழனிசாமி 265, சாமானிய மக்கள் கட்சி எம். மலா்மன்னன் 28, ஊழலுக்கு ஒழிப்பு செயலாக்க கட்சி எஸ். வெங்கடேஸ்வரன் 239, சுயேச்சைகள் செந்தில்குமாா் 308, பி. லோகநாதன் 487 வாக்குகள் பெற்றனா்.

நோட்டாவுக்கு 1,093 வாக்குகள் கிடைத்தன. 89 செல்லாத வாக்குகளும், ஒரு டென்டா் வாக்கும் பதிவானது.

பின்னா் தவெக வேட்பாளா் எம். விக்னேஷ் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

கடந்தகால ஆட்சிகளில் முசிறி தொகுதியானது திருச்சியை விட 10 ஆண்டுகள் பின்தங்கியுள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை. மருத்துவ வசதிகள் போதுமான அளவில் கிடைக்கவில்லை. இதனை மாற்றி நிறைவான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதுடன், பொதுமக்களுக்கு மேம்பட்ட மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கச் செய்வேன் என்றாா்.

தொடர்புடையது

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் 798 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் 798 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு