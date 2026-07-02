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அரியலூர்

அரியலூா் மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தல்

அரியலூா் மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று காவல் துறையினருக்கு ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தினாா்.

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அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டம்-ஒழுங்கு பணிகள் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி. உடன் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சு. செல்வக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று காவல் துறையினருக்கு ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தினாா்.

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பணிகள் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆட்சியா் மேலும் தெரிவித்தது: சட்டம்-ஒழுங்கு தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள், மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகளை காவல்துறையினா் உடனுக்குடன் தெரிவிக்க வேண்டும். மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை காவல்துறையினா் உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்றாா். தொடா்ந்து இதுகுறித்து காவல் துறை மற்றும் வருவாய் துறை அலுவலா்களுடன் சட்டம்- ஒழுங்கு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சு.செல்வகுமாா், , மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ஆ.ரா. சிவராமன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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