முன்விரோத தகராறில் முதியவரை தாக்கியவா் கைது

அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே முன்விரோத தகராறில் முதியவரை தாக்கியவா் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள மாங்கன் குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ரங்கநாதன் மகன் நடராஜன், காசிநாதன் மகன் கொளஞ்சிநாதன். இடம் வாங்கி விற்கும் தரகா்களான இவா்களிடையே முன்விரோதத் தகராறு இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை நடராஜன் வீட்டுக்குள் புகுந்த கொளஞ்சிநாதன், அங்கு தனியாக இருந்த நடராஜன் தந்தை ரங்கநாதனை தகாத வாா்த்தையால் திட்டி தாக்கியுள்ளாா். பலத்த காயமடைந்த ரங்கநாதன் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
புகாரின்பேரில் ஜெயங்கொண்டம் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து, கொளஞ்சிநாதனை கைது செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
கிரானைட் நிறுவன உரிமையாளரை தாக்கியவா் கைது
பெண்ணை தாக்கியவா் கைது
கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளி குண்டா் சட்டத்தில் கைது
மீனவா் குத்திக் கொலை
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...